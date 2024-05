Euro 2024 : les joueurs croates vont rencontrer le Pape François

Les championnats européens touchent à leur fin aujourd’hui. Les sélections nationales vont désormais prendre le dessus avec en ligne de mire l’Euro en Allemagne. Pour la France, les Bleus rejoindront Clairefontaine mercredi prochain avant de disputer leur premier match amical le mardi 4 juin. Les Croates, quant à eux, commencent leur préparation dès aujourd’hui à Rijeka. Entre deux matchs amicaux, contre la Macédoine du Nord (3 juin) et le Portugal (8 juin), la sélection au damier fera un détour surprenant.

Les joueurs croates rendront visite au Pape. Les Vatreni iront au Vatican pour recevoir la bénédiction du Pape François. « Ce sont des choses qui sont à notre ordre du jour. Aller vers le Saint-Père signifiera beaucoup pour nous. Nous savons ce qui s’en vient, mais nous devons rester calmes et concentrés », a déclaré Zlatko Dalić, le sélectionneur de la Croatie, en conférence de presse. Une bonne étoile nécessaire, car les Croates sont dans le groupe le plus relevé de cet Euro avec l’Espagne, l’Italie et l’Albanie.