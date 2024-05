La promesse forte du vestiaire de Dortmund avant le PSG

Road to Wembley. Cette saison, la finale de l’UEFA Champions League se déroule à Londres. Mais la route menant à la capitale anglaise passera par Paris pour le Borussia Dortmund. Vainqueurs 1 à 0 mercredi dernier au Signal Iduna Park, les Marsupiaux savent parfaitement que le PSG et ses supporters veulent les faire tomber lors de la 1/2 finale retour demain soir dans un Parc des Princes qui sera bouillant, à la demande du président Nasser Al-Khelaïfi. Cela n’effraie certainement pas le BVB, qui a l’habitude d’évoluer dans de chaudes ambiances.

Mais l’enjeu pourrait bien crisper les Allemands, comme cela a été le cas pour le FC Barcelone lors du tour précédent. C’est, en tout cas, ce que souhaitent les troupes de Luis Enrique, gonflées à bloc. Dans le camp adverse, on ne compte pas se laisser faire. Ultra motivé à l’idée de se qualifier pour la finale et de potentiellement la remporter, le vestiaire du Borussia Dortmund s’est également fait une promesse. Bild explique que les joueurs ont fait un "serment", eux qui veulent absolument offrir ce titre à Marco Reus (34 ans). Le BVB a, en effet, annoncé son départ libre vendredi après 12 années de bons et loyaux services.

La promesse du BVB à Marco Reus

«Une période extraordinaire se termine cet été. Le Borussia Dortmund et son capitaine de longue date Marco Reus ont convenu d’un commun accord de ne pas prolonger le contrat, qui expire à la fin de la saison. Le natif de Dortmund a porté le maillot noir et jaune de son club de jeunes pendant douze ans, depuis son retour en 2012.» Avant cela, il veut donc soulever la coupe aux grandes oreilles. Et son équipe est en mission pour l’aider, puisque c’est visiblement sa dernière chance d’y parvenir. «Nous voulons aller à Wembley. Nous voulons apporter ce titre à Dortmund», tel est le message diffusé dans le vestiaire selon Bild.

Le staff comme les joueurs ont une raison supplémentaire d’éliminer le PSG de Mbappé & co. Ils veulent offrir ce titre à Reus, comme l’a également précisé l’entraîneur Edin Terzic. «La boucle serait bouclée. Il était à Wembley lors de sa première saison avec le Borussia Dortmund. Et ce serait le cadre idéal pour y retourner.» Si l’Allemand ne sera pas titulaire a priori face au PSG, il sait que son équipe donnera tout pour l’emmener à Wembley et l’aider à réaliser son rêve, lui qui a déjà des touches en MLS pour l’an prochain. Tirer sa révérence sur un succès en C1 serait parfait. Mais Paris espère bien gâcher la fête.

