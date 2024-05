Bayern Munich : le nouveau maillot domicile 2024-25 dévoilé

La saison se termine pour le Bayern Munich, et elle a été très compliquée. Deuxième de Bundesliga, éliminé de la Coupe d’Allemagne, le Rekordmeister est en revanche toujours en lice en Ligue des Champions, mais il faudra sortir le Real Madrid pour atteindre la finale. Une saison, combinée à l’incertitude de l’identité de l’entraîneur sur le banc la saison prochaine, très contrastée donc. Le Bayern Munich, pour tourner la page et lancer le futur exercice, a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-25. La tunique arbore la traditionnelle couleur du club allemand, à savoir le rouge, avec un flocage en noir et les lignes de la marque adidas en noir également

La suite après cette publicité

Malgré tout, ce maillot reste très surprenant puisque pour la première fois dans l’histoire du club, le design de ce kit domicile présente trois nuances distinctes de rouge. Celui-ci, entre histoire et modernité, devrait faire le bonheur des supporters bavarois. Enfin, grande nouveauté, la présence d’un QR code intégré au logo sur la manche. Pour la première fois dans l’histoire de la Bundesliga et de la Ligue des champions, ce badge hybride combine le blason du club avec une technologie interactive encore jamais vue. Les fans du club bavarois pourront scanner le code pour accéder à des offres exclusives, renforçant ainsi le lien entre le club et ses plus fidèles supporters.

Retrouvez tous les maillots, survêtements, et produits officiels du Bayern Munich sur la boutique Foot.Fr