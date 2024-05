LOSC-OL : les compositions probables

Ce soir, le LOSC et l’Olympique Lyonnais vont croiser le fer en Ligue 1. Une rencontre capitale au classement pour les Dogues, quatrièmes avec 55 points (un match en moins), et les Gones, en neuvième position avec 44 unités au compteur. Pour ce choc qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy, Paulo Fonseca misera a priori sur un 4-2-3-1.

Devant Lucas Chevalier, on retrouvera a priori une ligne de quatre composée de Ismaily, Yoro, Diakité et Thiago Santos. Au milieu, le duo Bentaleb-Angel Gomes sera à la manœuvre. Pour épauler Jonathan David, aligné en pointe, les Lillois compteront sur Cabella, Haraldsson et Zhegrova. En face, Pierre Sage fera plus ou moins dans le classique avec un 4-3-3. Anthony Lopes gardera les cages, épaulé par le quatuor Tagliafico-Caleta-Car-O’Brien-Mata. Matic jouera devant la défense et derrière Tolisso et Caqueret. Enfin, Benrahma, à gauche, et Nuamah, à droite, soutiendront l’infernal Alexandre Lacazette.

