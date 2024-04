PSG : Luis Enrique explique les dessous de sa discussion avec Randal Kolo Muani

C’est une image qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sitôt après la victoire du PSG à Lorient (4-1) mercredi soir, les joueurs sont allés fêter ce succès qui les rapproche considérablement du titre devant le parcage visiteurs. Face à leurs supporters, une scène filmée par les caméras de Prime Video se dégage des festivités. Luis Enrique prend Randal Kolo Muani à part et lui parle de son entrée en jeu qui n’a encore une fois pas été à la hauteur de ses attentes.

L’échange est amical. Il dure une quinzaine de secondes où le coach, à la manière de Pep Guardiola, parle avec de grands gestes. En face, Kolo Muani l’écoute, acquiesce. La scène se conclut par une tape amicale du coach à son joueur qu’il sait en manque de confiance. Il y a notamment eu cette action où son contrôle manqué dans la surface a annihilé une occasion de but dont il aurait pu se saisir. Illustration d’un joueur dans le creux de la vague, lui qui n’a plus marqué depuis le 10 février avec son club.

Luis Enrique : «je ne peux que supporter les joueurs quand ils sont moins bien»

Luis Enrique est revenu là-dessus en conférence de presse. «Je suis l’entraîneur et je crois qu’il est important d’être à côté de ses joueurs quand ils en ont besoin, entame-t-il. Randal Kolo Muani est un top joueur, un grand transfert, mais il n’est pas au top de sa confiance en ce moment et je suis à ces côtés. Je ne peux que supporter les joueurs quand ils sont moins bien. Je suis très content avec les performances de Kolo Muani mais je pense qu’il peut faire mieux et quand il va récupérer cette confiance, ses performances seront encore meilleures.»

Un discours qui fera forcément du bien au principal intéressé, lequel a perdu sa place de titulaire du début de saison, et voit désormais Gonçalo Ramos lui être préféré en premier choix d’attaquant derrière Kylian Mbappé. Le PSG vit en ce moment dans un océan de bonnes nouvelles, à la veille du titre de Ligue 1 (sans doute). La situation de Kolo Muani est le seul point noir du moment. Recruté pour 90 M€, le joueur de 25 ans n’a marqué qu’à 12 reprises en 41 matchs. Le PSG attend plus, lui aussi.

