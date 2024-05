Ligue des Champions : Dortmund ne craint pas du tout le PSG !

Le Borussia Dortmund n’est plus qu’à une rencontre de réaliser son rêve. Mal embarqué pour se qualifier en Ligue des Champions, à deux journées de la fin de la Bundesliga, et éliminé prématurément de la Coupe d’Allemagne, le BVB compte énormément sur son joli parcours en Ligue des Champions pour sauver sa triste saison. Victorieux du PSG au match aller, au Signal Iduna Park (1-0), les hommes d’Edin Terzić vont devoir réaliser le plus dur et ne pas perdre au Parc des Princes pour assurer leur place en finale.

«En Bundesliga, nous sommes même l’équipe qui a marqué le moins de points contre les cinq premiers. Mais nous sommes là en Ligue des champions et sommes désormais en demi-finale. Nous avons créé une bonne base la semaine dernière pour maintenir le rêve d’aller à Wembley en vie», a d’abord expliqué Edin Terzic à propos de la saison étonnante des Jaune et Noir. Avant d’assurer que son équipe était bien mieux en place que lors du dernier PSG-Dortmund, où les Marsupiaux avaient pris une leçon au Parc des Princes, en phase de groupes (0-2).

Edin Terzić est très confiant

«Nous n’étions pas satisfaits de notre jeu à Paris. À l’époque, nous ne nous étions pas encore trouvés et nous avons tenté quelque chose, en adoptant une approche défensive. Le plan semblait bon, mais la mise en œuvre ne convenait pas vraiment. Nous avons manqué de courage. Mais nous avons montré la semaine dernière à Dortmund qu’il était possible de mieux jouer tout autrement», a ajouté Terzic, pas étonné par la confiance affichée par le PSG avant ce match retour, malgré leur résultat défavorable.

«Je n’ai même pas remarqué qu’ils semblaient confiants, mais ils peuvent l’être. Ils ont une qualité exceptionnelle. Ils méritent d’être en demi-finale. Entre-temps, nous avons pu aussi accumuler une telle confiance en nous que nous pouvons aborder le match avec de l’assurance. Leur projet a été construit il y a quelques années pour remporter la C1. Ils ont déjà remporté le titre national. C’est maintenant leur mission, mais nous avons aussi un rêve et nous voulons le réaliser. Si nécessaire, nous allons courir 20 kilomètres de plus demain». Un sentiment partagé par Mats Hummels, qui pense déjà à la finale : «Nous avons un grand objectif, un grand rêve. Nous voulons bien sûr aller en finale. Peu importe qui nous rencontrerons. Mais ce sera certainement un grand adversaire». Le choc est lancé.

