Newcastle claque 63,5 M€ pour s’offrir Yoane Wissa !

Cet été, les joueurs gagnent leurs bras de fer. Alexandre Isak a obtenu gain de cause en voyant Newcastle accepter la nouvelle offre magistrale, et record, de 150 M€ envoyée par Liverpool. Les Magpies ne se plaindront peut-être pas du stratagème utilisé par son désormais ex-attaquant, car leur nouvel attaquant a usé du même pour les rejoindre.

En effet, selon la presse anglaise, Newcastle a enfin trouvé un accord avec Brentford pour Yoane Wissa. Pour un montant avoisinant 63,5 M€. De quoi faire définitivement céder Brentford, qui refusait jusque-là de libérer le buteur congolais. Et ce dernier avait, comme Isak, exprimé son mécontentement devant la situation. «D’après toutes mes discussions avec Brentford, je croyais qu’il y avait un accord mutuel pour se séparer. Or, à l’approche de la fin du mercato, le club a brusquement changé de position, en contradiction avec ce qui avait été convenu. Je me retrouve ainsi dans une position difficile et frustrante. La promesse de me laisser partir cet été n’a pas été tenue. Cela me peine de devoir l’écrire, et pourtant je continue de respecter profondément le club et ses supporters», avait-il alors écrit sur les réseaux sociaux.

Le duo Woltemade-Wissa aussi cher qu’Isak

Cela s’est finalement décanté, Brentford s’inclinant devant la nouvelle offre de Newcastle. Il faut dire que la bascule est belle pour un joueur recruté 10 M€ en 2021 à Lorient, âgé de 28 ans et à qui il restait un an de contrat seulement. Après avoir vendu Mbeumo à Manchester United pour 75 M€ hors bonus, les Bees cèdent un autre attaquant à un cador de Premier League qui en avait bien besoin.

Newcastle a accepté de céder Isak sur le gong en sachant qu’il lui faudrait trouver un nouvel élément offensif, en plus de Nick Woltemade, recruté pour la somme astronomique de 90 M€ au VFB Stuttgart. Au total, les Magpies auront dépensé pour son nouveau duo plus de 150 M€, soit la somme reçue pour Isak. Reste à savoir si les deuc recrues compenseront efficacement le départ du buteur suédois.