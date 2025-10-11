Quand Martin Skrtel et Diego Costa s’embrouillent dans un match de gala

Durant sa carrière, Diego Costa s’est forgé une réputation sulfureuse. Capable de faire sortir d’un match un défenseur par son vice et son comportement parfois limite, l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid a également brillé par son sens du but impressionnant. De son côté, Martin Skrtel a notamment brillé à Liverpool pour sa rugosité et son fort caractère.

Forcément, quand les deux hommes se sont retrouvés ce samedi lors d’un match de gala entre anciens de Chelsea et de Liverpool, cela a encore fait des étincelles. Même dans une rencontre sans enjeux et qui est censée être dépourvue de toute animosité, les deux hommes en sont presque venus aux mains après un tacle appuyé du Slovaque sur l’ancien international espagnol. Ce dernier a d’ailleurs rendu la monnaie de sa pièce à son vis-à-vis sur le contact suivant, ce qui a donné lieu à deux cartons jaunes et à des noms d’oiseau qui ont fusé entre les deux hommes.