Ballon d’Or 2025 : le classement de la 10e à la 3e place
@Maxppp
Le suspens touche bientôt à sa fin. Après avoir su quels joueurs étaient certains de faire partie du top 10, on sait désormais qui sont ceux classés de la 10e à la 3e place, et donc qui sont les deux finalistes.
La suite après cette publicité
Le classement va comme suit : Nuno Mendes (10e), Gianluigi Donnarumma (9e), Cole Palmer (8e), Kylian Mbappé (7e), Achraf Hakimi (6e), Raphinha (5e), Mohamed Salah (4e), Vitinha (3e).
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Ballon d’Or 2025 : l’échange lunaire entre Deschamps et DJ Snake sur la blessure de Dembélé et la victoire de l’OM
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer