Ballon d’Or 2025 : le classement de la 10e à la 3e place

Le suspens touche bientôt à sa fin. Après avoir su quels joueurs étaient certains de faire partie du top 10, on sait désormais qui sont ceux classés de la 10e à la 3e place, et donc qui sont les deux finalistes.

La suite après cette publicité

Le classement va comme suit : Nuno Mendes (10e), Gianluigi Donnarumma (9e), Cole Palmer (8e), Kylian Mbappé (7e), Achraf Hakimi (6e), Raphinha (5e), Mohamed Salah (4e), Vitinha (3e).