Menu Rechercher
Commenter 18

Ballon d’Or 2025 : le classement de la 10e à la 3e place

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

Le suspens touche bientôt à sa fin. Après avoir su quels joueurs étaient certains de faire partie du top 10, on sait désormais qui sont ceux classés de la 10e à la 3e place, et donc qui sont les deux finalistes.

La suite après cette publicité

Le classement va comme suit : Nuno Mendes (10e), Gianluigi Donnarumma (9e), Cole Palmer (8e), Kylian Mbappé (7e), Achraf Hakimi (6e), Raphinha (5e), Mohamed Salah (4e), Vitinha (3e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier