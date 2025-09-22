OM : les chiffres historiques de Roberto De Zerbi en Ligue 1

Roberto De Zerbi se positionne parmi les meilleurs entraîneurs de l’histoire de l’OM en première division, avec un ratio de succès de 59,0 % sur au moins 30 matchs. Il se situe juste derrière Raymond Goethals (59,4 %) et devant Lucien Leduc (58,8 %), témoignant de l’efficacité et de l’impact immédiat de l’Italien sur le club phocéen.

Cette performance place De Zerbi dans une lignée d’entraîneurs emblématiques du club, loin devant Igor Tudor, Eric Gerets ou encore Jorge Sampaoli. Son arrivée et ses méthodes semblent avoir porté leurs fruits, et il reste l’un des techniciens les plus performants de l’histoire récente de l’OM.