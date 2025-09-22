Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue 1

OM : les chiffres historiques de Roberto De Zerbi en Ligue 1

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto de Zerbi @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Roberto De Zerbi se positionne parmi les meilleurs entraîneurs de l’histoire de l’OM en première division, avec un ratio de succès de 59,0 % sur au moins 30 matchs. Il se situe juste derrière Raymond Goethals (59,4 %) et devant Lucien Leduc (58,8 %), témoignant de l’efficacité et de l’impact immédiat de l’Italien sur le club phocéen.

La suite après cette publicité

Cette performance place De Zerbi dans une lignée d’entraîneurs emblématiques du club, loin devant Igor Tudor, Eric Gerets ou encore Jorge Sampaoli. Son arrivée et ses méthodes semblent avoir porté leurs fruits, et il reste l’un des techniciens les plus performants de l’histoire récente de l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier