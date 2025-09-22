OM : la sortie forte de Medhi Benatia après avoir terrassé le PSG !

L’Olympique de Marseille l’a fait. Après 14 ans de disette à domicile, le club désormais coaché par Roberto De Zerbi est enfin venu à bout du Paris Saint-Germain du côté de l’Orange Vélodrome. Après un week-end agité, marqué par le report de ce choc, Nayef Aguerd - auteur de son deuxième but en deux matchs - a finalement permis à sa nouvelle formation d’empocher trois précieux points. Une victoire offrant, par ailleurs, la 6e place du classement aux Olympiens, à seulement trois unités du leader monégasque.

Benatia encense les nouvelles recrues

Présent en zone mixte après la rencontre, Medhi Benatia - sans exulter outre mesure - a logiquement confié sa satisfaction après une telle performance. «Ça vaut trois points, après je pense que c’est un peu particulier pour les supporters, ça a une saveur différente. Pour les joueurs, ça fait plaisir surtout pour les anciens, ceux qui ont de l’expérience ici et n’ont pas toujours eu la chance de pouvoir prendre les trois points dans les matches comme ça. C’est bien, aussi, pour la création du groupe que l’on est en train de mettre en place. Maintenant on va se reposer pour enchaîner à Strasbourg (vendredi), ça va être difficile».

Mesuré dans ses propos et conscient de toutes les étapes à encore franchir, le dirigeant phocéen a toutefois validé les choix effectués au cours de l’été. «On est sur la deuxième année du projet mais il y a quand même pas de changements aussi, ça a été voulu et donc assumé. Comme dit aux joueurs en interne, le championnat est parti après la trêve internationale, donc après le match de Lorient. On a pu accueillir un peu les nouveaux et là petit à petit c’est en train de monter en régime, on voit des nouveaux comme Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là. O’Riley a aussi fait un bon match dans l’entrejeu».

Une victoire de prestige mais seulement 3 points…

Fier des nouvelles recrues, Benatia n’a pas non plus manqué de souligner l’impact des cadres, à l’image d’un Mason Greenwood assez bluffant dans son rendement défensif. «Il faut capitaliser là-dessus, et que ça nous serve pour le reste. L’équipe est forte, on leur répète tous les jours de prendre conscience qu’ils sont capables de faire des grandes choses. Et quand il y a cette mentalité comme aujourd’hui… Mason Greenwood a été extraordinaire défensivement, pareil pour Timothy Weah. Aujourd’hui c’est vraiment une victoire d’équipe, ça fait plaisir, face à un adversaire de grande qualité. On a fait un match, surtout en première période, où on a respecté le plan exact qu’on avait prévu, et ça fait plaisir pour le coach».

Saluant la qualité de l’effectif parisien, et ce malgré les nombreuses absences (Doué, Dembélé, Neves, Barcola), l’ancien défenseur central - classant ce match parmi les meilleurs de l’OM depuis son arrivée - a finalement conclu son discours en envoyant un message clair à ses troupes. «Si tu prends l’adversité, c’est un match qui est plus que positif. C’est un groupe qui s’est créé sur le tard et on a eu des réponses très rapides. Dans ma tête, je m’étais dit : "On verra après Strasbourg vraiment ce qu’on vaut." Et là on est récompensé avec ces trois points. Mais il faudra, dès demain matin, tout de suite penser à Strasbourg, c’est une équipe qui nous a pris quatre points l’année dernière, et ça ne je ne l’ai pas oublié». L’OM va donc pouvoir exulter dans les heures à venir, avant de se replonger très vite sur la prochaine échéance : le RCSA (vendredi, 20h45).