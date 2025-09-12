Stade Rennais : la réponse sèche de Mahdi Camara à Franck Haise

Mahdi Camara fait partie des nouveaux visages au Stade Rennais cette saison. À 27 ans, le milieu de terrain a quitté le Stade Brestois dont il était l’un des tauliers pour 8 M€. Il aurait aussi pu aller à Nice, à qui il avait donné le feu vert avant de s’orienter en direction de Rennes et son offre plus généreuse. Une décision qui a fait couler pas mal d’encre, notamment du côté de Franck Haise, très agacé par ce faux bond de dernière minute.

La suite après cette publicité

«Concernant Mahdi Camara, tant qu’un joueur n’a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club de s’intéresser à un joueur. Peut-être que, nous aussi, on aurait pu le faire. Après un joueur qui revient sur la parole donnée, c’est un problème de valeur» avait lancé le coach niçois. Camara lui a répondu aujourd’hui lors de sa présentation en Bretagne. «J’ai beaucoup de respect pour le coach Haise. Il peut penser ce qu’il veut de moi mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une mauvaise personne.»