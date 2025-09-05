Inter Miami : Luis Suarez présente ses excuses après ses dérapages

Luis Suarez s’est une nouvelle fois rendu coupable d’un mauvais geste d’humeur. Cette fois, c’est après la finale de la League Cup perdue contre Seattle que l’Uruguayen de l’Inter Miami s’est distingué en crachant sur un employé du club adverse après avoir traversé le terrain pour attraper le milieu Obed Vargas par le cou. Des scènes affligeantes. Finalement, il aura fallu quatre jours pour qu’El Pistolero s’excuse, sans pour autant s’adresser aux personnes concernées.

«Tout d’abord, je tiens à féliciter les Seattle Sounders pour leur victoire en Leagues Cup. Mais surtout, je tiens à m’excuser pour mon comportement après le match. C’était un moment très tendu et frustrant. Des choses se sont produites juste après le match qui n’auraient pas dû se produire, mais cela ne justifie pas ma réaction. J’ai eu tort et je le regrette sincèrement. Ce n’est pas l’image que je veux donner, ni à ma famille, qui souffre à cause de mes erreurs, ni à mon club, qui ne mérite pas d’être affecté par une telle situation. Je suis désolé pour ce qui s’est passé et je ne voulais pas manquer l’occasion de le reconnaître et de présenter mes excuses à tous ceux qui ont eu tort. Nous savons que la saison est encore longue, et nous allons travailler ensemble pour atteindre le succès que ce club et tous ses supporters méritent», a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram.