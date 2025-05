AEK Athènes : le mercato d’Anthony Martial prend déjà une tournure inattendue

L’été dernier, plusieurs opérations improbables ont marqué le mercato. Sébastien Haller a rejoint Léganès, Maxime Lopez a signé au Paris FC, Memphis Depay s’est envolé pour le Corinthians ou encore Adrien Rabiot a été recruté par l’Olympique de Marseille. Le choix de carrière d’Anthony Martial, 28 ans à l’époque, a aussi surpris. Poussé vers la sortie par Manchester United, l’attaquant tricolore, en fin de contrat, cherchait un nouveau point de chute après une fin d’aventure compliquée chez les Red Devils. Et c’est en Grèce, à l’AEK Athènes que le natif de Massy a finalement posé ses valises. De quoi étonner.

Une première saison mitigée

Mais son idée était de retrouver du plaisir et du temps de jeu. Il faut rappeler qu’il n’avait plus joué depuis le 9 décembre 2023 et le match opposant Manchester United à Bournemouth. Blessé, il n’entrait pas non plus dans les plans d’Erik ten Hag. Prêt à se relancer, l’ancien joueur de l’OL et de Monaco a donc dit oui aux Grecs le 19 septembre dernier. Rapidement, il a trouvé ses marques et il a retrouvé son instinct de buteur. Au total, il a ainsi marqué 9 buts et délivré 2 assists en 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire (1591 minutes jouées).

Heureux de jouer, Martial a malgré tout été embêté à deux reprises par des blessures. Ce qui l’a obligé à s’arrêter 15 jours en février (3 matches manqués) puis 34 jours entre mars et avril (4 matches ratés). Malgré tout, son bilan reste honorable comme nous l’explique Martial Debeaux, spécialiste du football grec sur Footballski. «Sa saison a été mitigée. Il est arrivé un peu tard donc il n’était pas forcément disponible de suite. Mais il a quand même été capable d’enchaîner les matches sans se blesser, sauf sur la fin.»

L’AEK veut se débarrasser de Martial

Il poursuit : «statistiquement, son apport a été correct même si je pense qu’au vu du CV et du salaire, tout le monde - son club y compris - en attendait plus. Il n’a pas forcément su faire cette petite différence, mais à sa décharge, le club a vécu une saison catastrophique. Il a signé pile au moment où le cycle Matias Almeyda s’est fini brutalement. J’ai cru lire qu’il a été proposé par son agent du côté de la Turquie, donc je ne serais pas surpris s’il partait. Mais s’il fait une préparation complète, ça peut être un atout de taille car il reste très nettement au-dessus du niveau en Grèce, malgré tout.» En effet, il n’est pas assuré de continuer sous les couleurs de l’AEK.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le footballeur âgé de 29 ans fait parler de lui aujourd’hui. Le média grec SDNA ainsi que certaines publications turques, dont Fanatik, annoncent que l’écurie basée à Athènes n’est pas contre se séparer de l’international français aux 2 buts en 30 sélections. D’après les différentes publications, l’AEK Athènes a fait ses plans pour la saison prochaine et Martial n’entre pas dedans. Les Grecs cherchent d’ailleurs le moyen de se séparer du Français, qui a un gros contrat à 2,5 M€ net par an. La solution pourrait venir de Turquie où l’entourage du joueur aurait noué des contacts avec quelques écuries pour lui trouver un point de chute. L’attaquant, dont le prix est estimé à 9 M€ par le site spécialisé transfermarkt, risque encore de vivre un mercato agité…