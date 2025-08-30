Menu Rechercher
Accord total Nice-Stuttgart pour Badredine Bouanani

Par Sebastien Denis - Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
Badreddine Bouanani sous les couleurs de l'OGC Nice @Maxppp

Cette saison, Badredine Bouanani a franchi un cap avec l’OGC Nice. Grâce à une préparation estivale réussie et aux nombreux départs enregistrés dans le secteur offensif des Aiglons, le jeune international algérien (5 sélections) s’est imposé comme un élément clé du onze de départ aux yeux de Franck Haise. De quoi augmenter les intérêts à son égard.

Comme nous vous l’expliquions un peu plus tôt dans la journée, Stuttgart était chaud à l’idée de recruter l’ancien de Lorient. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre Nice et Stuttgart pour le transfert de Bouanani. Un contrat de 5 ans l’attend de l’autre côté du Rhin pour une opération estimée à 20 M€ bonus compris. Le joueur a été autorisé à aller passer sa visite médicale en Allemagne.

