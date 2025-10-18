Belgique : le match Standard-Antwerp arrêté après un gobelet jeté sur l’arbitre

Le match entre le Standard de Liège et le Royal Antwerp, disputé vendredi soir en ouverture de la 11e journée du championnat belge, a été interrompu à la 87e minute après un jet de gobelet ayant touché l’arbitre principal à la tête. Un premier incident avait déjà eu lieu à la 74e minute, quand des gobelets avaient visé l’arbitre assistant suite à un carton jaune contre Rafiki Saïd, entraînant une première interruption. Malgré cet avertissement, la rencontre a dégénéré en fin de partie après une faute sifflée à proximité du kop. Le match sera finalement rejoué à huis clos lundi ou mardi pour les dernières minutes, comme l’a confirmé un communiqué du Standard.

Très remonté, Marc Wilmots, le directeur sportif du Standard, a vivement critiqué la gestion de la situation : « Parce qu’il y a un gobelet qui est lancé, tu arrêtes le match… Je suis surtout très déçu pour le football belge. Ce sont plutôt les arbitres qui sont maintenant les stars. Ce sont leurs décisions qui foutent tout le football en l’air donc ça commence à m’énerver. Il va ensuite tout près du kop, pourquoi ? Pour recevoir des gobelets ? Et tu arrêtes le match ? S’il vous plaît, un peu de psychologie, les garçons ont travaillé 89 minutes », a-t-il lancé. Le Standard, qui avait ouvert le score dès la première minute grâce à Rafiki Saïd, évoluait à dix depuis la 39e minute après l’expulsion d’Adnane Abid sur intervention du VAR.