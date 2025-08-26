Liverpool et l’Angleterre sont amoureux de la nouvelle star Rio Ngumoha

Souvenez-vous de son nom : Rio Ngumoha. Arborant le numéro 73 dans son dos, le jeune joueur de 16 ans est devenu l’un des joueurs les plus précoces de Premier League ce lundi. Entré en jeu face à Newcastle pour faire la différence, l’ancien crack de Chelsea n’a pas déçu. En toute fin de rencontre, à la dixième minute du temps additionnel, le jeune prodige n’a pas tremblé face à Nick Pope et l’a ajusté d’une superbe frappe qui est allée se loger dans le petit filet après une action rondement menée.

La suite après cette publicité

Un exploit pour un joueur de 16 ans et 361 jours qui n’a toujours pas de contrat professionnel car il n’a pas encore 17 ans. Cette réalisation vient surtout confirmer que toutes les attentes placées sur le natif de Londres sont légitimes. Malgré le départ de Luis Diaz au Bayern Munich cet été, le club de la Mersey n’a pas souhaité recruter pour remplacer le Colombien. Ainsi, malgré un intérêt furtif pour Malick Fofana, Liverpool a décidé de miser sur Rio Ngumoha. Un choix qui s’avère fructueux pour un joueur qui rend (red) dingue toute l’Angleterre depuis ce lundi soir. C’est simple, l’adolescent fait la une de la plupart des tabloïds anglais ce mardi matin.

La suite après cette publicité

Rio Ngumoha à la conquête de l’Angleterre

Recruté en provenance de Chelsea en septembre 2024, le crack anglais, qui peut également opter pour le Nigeria, connaît une ascension folle depuis quelques mois, comme nous vous l’avions raconté. Intégré à la tournée asiatique, le jeune ailier a tapé dans l’œil d’Arne Slot qui a décidé de le convoquer à chaque fois depuis le début de saison. Et à l’instar d’un Max Dowman à Arsenal, Rio dispose d’un temps de jeu intéressant pour faire parler ses qualités. Avant le match face à Newcastle, son entraîneur se voulait déjà dithyrambique à son sujet : «à chaque fois qu’il s’entraîne avec nous, on voit ses qualités. Il peut prendre le dessus sur des un-contre-un. Il est très vif sur ses appuis et change de direction très rapidement.» Et visiblement, ses paroles ont été suivies par des actes avec une entrée en jeu à un moment crucial ce lundi.

Et avec le dénouement que l’on connaît. Encore euphorique au sujet de sa jeune pépite, Slot en a remis une couche après la rencontre : «c’était un beau but pour un jeune de 16 ans. Rio [Ngumoha] a une telle capacité de finition pour son âge. J’ai entendu quelqu’un dire après coup dans le vestiaire qu’il aurait bien touché le ballon en premier, mais il est tellement sûr de lui. Pour son âge, c’est un très bon finisseur. C’est bien sûr spécial pour lui de marquer un but dans un moment pareil. » Vous l’aurez compris, les débuts tonitruants de Rio Ngumoha avec Liverpool ne sont pas passés inaperçus. À l’ère d’un Lamine Yamal, les grands clubs n’hésitent plus à donner leurs chances à des talents toujours plus jeunes. Rio semble être lancé dans cette direction avec les Reds.