Premier League

PL : Chelsea étrille Nottingham Forest

Ange Postecoglou sur le banc de Nottingham Forest @Maxppp
Nottingham 0-3 Chelsea

C’est sans doute la défaite de trop pour Ange Postecoglou. Déjà mal en point avant la rencontre, le coach australo-grec a vu son équipe de Nottingham Forest lourdement chuté à domicile contre Chelsea (3-0). Les Reds n’ont pourtant pas démérité au City Ground, ils ont même fait presque jeu égal avec leur adversaire du jour, bien plus réaliste que lui en revanche. Preuve en est avec cette action à la 70e minute où la tentative d’Igor Jesus a fini sur la barre puis le poteau…

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 16 7 +11 5 1 1 14 3
2 Logo Liverpool Liverpool 15 7 +4 5 0 2 13 9
3 Logo Tottenham Tottenham 14 7 +8 4 2 1 13 5
4 Logo Chelsea Chelsea 14 8 +7 4 2 2 16 9
5 Logo Bournemouth Bournemouth 14 7 +3 4 2 1 11 8
Le score était alors de 0-2 puisqu’après une première période assez terne, Acheampong (49e) puis Joao Pedro sur coup-franc (52e) avaient donné un break d’avance aux Blues. Williams a tenté (61e), Sanchez s’est interposé (64e), sauvé donc par ses montants également (70e), avant que James ne parachève le succès de Chelsea en fin de match (84e), désormais 4e de Premier League à deux points du leader. Certains supporters de Forest, déjà en dehors du stade, n’ont même pas vu le second jaune de Malo Gusto pour une faute grossière (87e). Les Reds restent englués dans le bas du classement avec cette 17e place. La lutte pour le maintien est plus que jamais d’actualité, sans doute avec un nouvel entraîneur.

Premier League
Chelsea
Nottingham

Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Nottingham Logo Nottingham Forest
