Kasper Dolberg fait son retour à l’Ajax Amsterdam !

Par Kevin Massampu
1 min.
Kasper Dolberg @Maxppp

Kasper Dolberg change encore de club. Après l’OGC Nice, Séville, Hoffenheim et Anderlecht, l’international danois (55 sélections) revient là où tout a commencé, à l’Ajax Amsterdam. L’avant-centre de 27 ans quitte le club belge et effectue son retour dans son club formateur, six ans après son départ pour la Côte d’Azur. Il s’est engagé pour quatre ans contre dix millions d’euros.

AFC Ajax
Ajax is delighted to announce the return of Kasper Dolberg.

Good to have you back, Kasper! ♥️
Voir sur X

« L’Ajax a conclu un accord avec Kasper Dolberg et le RSC Anderlecht concernant le retour de l’attaquant danois à Amsterdam. L’international a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2029 », a communiqué le club néerlandais ce mardi. Lors de son premier passage, Dolberg avait disputé 119 rencontres pour un total de 45 buts et 16 passes décisives. Il avait également remporté l’Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas (2019) et avait disputé une finale d’Europa League (2017).

Pub. le - MAJ le
