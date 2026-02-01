Menu Rechercher
L’OL veut prolonger Paulo Fonseca

Arrivé à l’OL il y a un an, Paulo Fonseca est aujourd’hui l’un des grands artisans de la dynamique lyonnaise. Le technicien portugais a insufflé une méthode et une exigence qui portent leurs fruits : Lyon peut enchaîner cet après-midi une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, une série exceptionnelle. Avec neuf succès d’affilée déjà enregistrés, Fonseca affiche même le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club (64,6 %), dépassant même l’immense Gérard Houllier, référence des années fastes du milieu des années 2000.

En interne, son travail impressionne d’après L’Équipe. Les joueurs saluent unanimement la précision de sa préparation et la clarté de ses plans de jeu, qui se vérifient en match semaine après semaine. « On progresse tous, même les plus anciens », confie un proche du vestiaire, admiratif de l’impact du coach. Cela pousse la direction à vouloir prolonger le Portugais de 52 ans, même si, pour le moment, aucune discussion n’a été entamée.

