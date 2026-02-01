Menu Rechercher
Mayckel Lahdo quitte déjà le FC Nantes !

Mayckel Lahdo avec l'AZ Alkmaar @Maxppp

Après seulement six mois et huit matchs toutes compétitions confondues, Mayckel Lahdo quitte déjà le FC Nantes. Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, l’ailier suédois retourne aux Pays-Bas et devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark.

FC Nantes
Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes.

Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l'Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark.

Bon courage pour la suite de ta carrière Mayckel !
« Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l’Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark. Bon courage pour la suite de ta carrière Mayckel ! », a indiqué le club sur ses réseaux sociaux.

