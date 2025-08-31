Menu Rechercher
Fenerbahce a déjà ciblé le remplaçant de José Mourinho

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
José Mourinho sur le banc de Fenerbahçe @Maxppp

Depuis quelques jours, Fenerbahce n’a plus d’entraîneur. En effet, après plus d’un an de collaboration, José Mourinho a finalement été débarqué cette semaine après une élimination en barrages de Ligue des Champions face à Benfica. Dès lors, le club stambouliote est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour réaliser une grande saison.

En ce sens, les premiers noms commencent à sortir au fil des jours. Ce dimanche, Marca affirme que Sergio Conceicao est sur les tablettes du Fener. Après des débuts canons avec l’AC Milan, l’entraîneur portugais a perdu le fil avec le club lombard et a été démis de ses fonctions la saison passée. L’ancien coach de Nantes pourrait donc reprendre du service prochainement sur les bords du Bosphore.

Pub. le - MAJ le
