LOSC - PSG : Kylian Mbappé est présent à Lille

Au lendemain de la victoire du Real Madrid, Kylian Mbappé a assisté au match Lille – PSG depuis les tribunes du stade Pierre Mauroy, accompagné de son père Wilfried. L’attaquant des Merengues a choisi de suivre la rencontre en spectateur pour observer attentivement son jeune frère Ethan Mbappé évoluer sur le terrain.

Sur le banc au coup d’envoi, Ethan, présent dans l’équipe lilloise, a ainsi pu bénéficier du regard bienveillant de son frère aîné et de son père, attentif à ses moindres gestes lors de sa précieuse entrée où il a marqué le but égalisateur pour le LOSC. Cette présence familiale a ajouté une dimension particulière à la rencontre, soulignant le soutien de Kylian et Wilfried dans le parcours du jeune joueur.