Ligue 1

LOSC - PSG : Kylian Mbappé est présent à Lille

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Au lendemain de la victoire du Real Madrid, Kylian Mbappé a assisté au match LillePSG depuis les tribunes du stade Pierre Mauroy, accompagné de son père Wilfried. L’attaquant des Merengues a choisi de suivre la rencontre en spectateur pour observer attentivement son jeune frère Ethan Mbappé évoluer sur le terrain.

L1+
👋🏽 @KMbappe
Sur le banc au coup d’envoi, Ethan, présent dans l’équipe lilloise, a ainsi pu bénéficier du regard bienveillant de son frère aîné et de son père, attentif à ses moindres gestes lors de sa précieuse entrée où il a marqué le but égalisateur pour le LOSC. Cette présence familiale a ajouté une dimension particulière à la rencontre, soulignant le soutien de Kylian et Wilfried dans le parcours du jeune joueur.

Pub. le - MAJ le
