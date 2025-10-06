L’Iran redoute un refus de visas pour ses joueurs à la Coupe du Monde 2026

L’Iran a exprimé son inquiétude quant à une possible non-délivrance de visas par les États-Unis aux joueurs de son équipe nationale pour la Coupe du monde de football 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, rapporte Mundo Deportivo. « Nous espérons que le gouvernement des États-Unis s’abstiendra de politiser le domaine sportif. En tant que l’un des hôtes de la Coupe du monde, le gouvernement américain a des responsabilités claires et spécifiques envers les délégations sportives de tous les pays », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei. Il a ensuite mis en garde contre « l’utilisation abusive du statut d’hôte à des fins politiques contre les footballeurs iraniens ».

Baghaei a également évoqué des précédents récents, notamment le refus de visas aux joueurs iraniens pour le Championnat du Monde de Polo 2025 en Virginie, ainsi que les restrictions imposées aux diplomates iraniens lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, qui n’ont pas pu faire leurs courses librement. Il a également précisé que l’Iran suivait cette affaire avec la FIFA et d’autres instances sportives, espérant que la délivrance des visas « se fera à temps ». Cette tension s’inscrit dans un contexte de relations houleuses entre Téhéran et Washington depuis la Révolution iranienne de 1979, récemment aggravées par le bombardement de sites nucléaires iraniens par les États-Unis en juin.