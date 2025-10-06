Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan

Fabio Cannavaro entame une nouvelle aventure professionnelle et devient officiellement le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan. L’ancien défenseur Ballon d’Or et vainqueur de la Coupe du monde 2006, qui a entraîné l’Udinese et Benevento en Italie, va entraîneur l’équipe nationale d’Ouzbékistan, qualifiée pour la Coupe du monde 2026, après avoir terminé son dernier passage à Zagreb avec le Dinamo, il y a quelques mois. Cannavaro prend ainsi un nouveau départ dans le football asiatique.

«La Fédération ouzbèke de football a signé un contrat avec Fabio Cannavaro, spécialiste reconnu, triple participant à la Coupe du monde de la FIFA, vainqueur de la Coupe du monde 2006 et l’un des meilleurs défenseurs de l’ère moderne. Le sélectionneur italien dirigera notre équipe nationale en préparation pour la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique». Il est rejoint par ses adjoints Eugenio Albarella, Francesco Troise et Antonio Chimenti.