Coupe du Monde des Clubs 2025 : le tirage au sort complet de la phase de poules

Il y avait une certaine excitation, parfois feinte, avant d’aborder le tirage au sort de cette Coupe du Monde Clubs 2025. La FIFA a fini par organiser sa compétition sous sa nouvelle version avec 32 équipes venues du monde entier. Elle se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Avant le coup d’envoi, il fallait connaître le corps de ces 8 groupes.

Le tirage au sort a été long, comme souvent dans ce genre de cérémonie, et la constellation de stars présentes à Miami, aussi bien du monde du ballon rond que d’ailleurs, n’a pas réussi à faire accélérer le temps. Heureusement, les personnalités invitées à ouvrir les boules ont rempli leur mission. Ce ne fut pas le plus compliqué, malgré quelques récalcitrantes un peu serrées.

Le PSG et l’Atlético se retrouvent déjà

Ce pour quoi l’audience a attendu un peu plus d’une heure est enfin arrivé. Unique représentant tricolore de cette compétition désirée par son président, le PSG est tombé dans le groupe B. Et il fallait bien une toute nouvelle compétition mondiale pour affronter… l’Atlético de Madrid, adversaire rencontrée en Ligue des Champions il y a tout juste un mois.

Évidemment avec des équipes du monde entier, ce tirage promettait tout de même quelques nouveautés. Cela n’empêchera pas le PSG de retrouver une vieille connaissance en la personne de John Textor, à la tête de son Botafogo, tout juste vainqueur de la Copa Libertadores. Dernier adversaire, le Seattle Sounders, 4e de la saison régulière de MLS en conférence ouest et éliminé en finale de conférence par LA Galaxy.

Un affrontement entre le Real de Mbappé et le Al-Hilal de Neymar

Dans les autres groupes, on notera la rencontre dans le groupe H entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le Al-Hilal de Neymar, si ce dernier n’est pas à l’infirmerie. Les champions d’Europe auront également droit au RB Salzbourg et aux Mexicains de Pachuca. Enfin, Manchester City dans la poule G hérite d’un choc face à la Juventus mais aussi contre le Wydad Casablanca (Maroc) et le club émirati d’Al-Ain. L’Inter Miami de Messi finit dans le groupe A en compagnie de Porto notamment.

Le tirage au sort :

Groupe A

Palmeiras (BRE)

FC Porto (POR)

Al-Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

Groupe B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRE)

Seattle Sounders (USA)

Groupe C

Bayern Munich (ALL)

Auckland City (NZ)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Groupe D

Flamengo (BRE)

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ANG)

Club León (MEX)

Groupe E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Rayados Monterrey (MEX)

Inter Milan (ITA)

Groupe F

Fluminense (BRE)

Borussia Dortmund (ALL)

Ulsan HD (CDS)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Groupe G

Manchester City (ANG)

Wydad Casablanca (MAR)

Al-Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Groupe H