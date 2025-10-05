Menu Rechercher
OL : la frustration de Malick Fofana après la défaite contre Toulouse

Par Valentin Feuillette
Auteur de l’ouverture du score face à Toulouse, Malick Fofana a exprimé sa déception après la défaite cruelle de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (1-2). Le jeune Belge, très remuant tout au long de la rencontre, a regretté le manque de réalisme de son équipe, tout en appelant à la sérénité et à la continuité dans le travail collectif.

« Oui bien sûr on voulait gagner ce match, on savait que c’était important, malheureusement on l’a pas fait, mais on reste positifs. La saison est longue, on continuera à travailler. Oui, on n’a pas tué le match, et défensivement on a un peu lâché, mais on a quand même fait un bon match. Le but était magnifique oui, beaucoup de joueurs ont touché la balle », a conclu Malick Fofana, en revenant sur son but et sur la frustration d’un résultat difficile à avaler pour l’OL.

