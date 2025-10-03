Belgique : les mots forts de Rudi Garcia sur Romelu Lukaku

Absent pour encore quelques mois suite à une lourde blessure, Romelu Lukaku n’a pas pu rejouer avec le Napoli ou la sélection belge. Une absence que déplore le sélectionneur Rudi Garcia. Si la Belgique est bien engagée dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 avec une deuxième place à un point de la Macédoine du Nord, mais avec un match en moins, l’absence d’un cadre est toujours difficile à gérer. Dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a expliqué avoir hâte de récupérer Romelu Lukaku en vue de la compétition.

«Romelu me manque terriblement. D’habitude, je ne compte pas sur un seul avant-centre. Au lieu d’un joueur qui marque 25 buts, je préfère en avoir trois ou quatre qui en marquent 12. Parce que si celui qui a marqué 25 buts est éliminé, on risque de ne plus marquer. Avec des joueurs comme Lukaku, on est naturellement plus fort. On a gagné 6-0 à deux reprises, mais maintenant, les matchs importants arrivent. Et puis, on est déçu qu’il ne soit pas là», a-t-il ainsi déclaré.