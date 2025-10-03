EdF (U19) : la liste avec Khalis Merah, Ibrahim Mbaye et Robinio Vaz

Sensation du début de saison lyonnais, Khalis Merah attendra avant de découvrir l’équipe de France Espoirs. Le milieu de terrain de 18 ans, déjà appelé avec les U20 (l’OL a refusé de le libérer pour la Coupe du Monde, au même titre que Molebe), a été convoqué avec les U19 lors de cette trêve internationale.

La suite après cette publicité

Son coéquipier Enzo Molebe est aussi appelé chez les U19 pour ce rassemblement en Espagne, où deux rencontres face à la Suisse et les Pays-Bas sont prévues. On retrouve également les ex-titis parisiens Joane Gadou (Salzbourg) et Axel Tape (Bayer Leverkusen). Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou et Dimitri Lucea sont convoqués, tout comme les Marseillais Robinio Vaz et Darryl Bakola. À noter aussi la présence de trois joueurs d’Angers, club le plus représenté de la liste avec le PSG.

La liste complète :

Gardiens : Mathys Niflore (Toulouse), Jules Stawiecki (Monaco)

Défenseurs : Junior Ake (Rennes), Yoann Chauvin (Nantes), Axel Dodote (ASSE), Joane Gadou (Salzbourg), Marius Louer (Angers), Dimitri Lucea (PSG), Marvyn Muzungu (Ajax), Axel Tape (Leverkusen), Tylel Tati (Nantes)

Milieux : Darryl Bakola (OM), Pape Cabral (Monaco), Joël Coulibaly (Rennes), Marius Courcoul (Angers), Tidiane Devernois (Auxerre), Nadir El Jamali (ASSE), Khalis Merah (OL)

La suite après cette publicité

Attaquants : Mathys Detourbet (Troyes), Enzo Kana Biyik (Lausanne), Ibrahim Mbaye (PSG), Enzo Molebe (OL), Quentin Ndjantou (PSG), Proper Peter (Angers), Robinio Vaz (OM)