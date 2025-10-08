Le Real Madrid attend une offre de 250 M€ pour Vinicius Jr

Le Real Madrid ne s’arrête jamais. Bien que plusieurs joueurs de l’équipe soient aux quatre coins du monde, ceux qui sont restés dans la capitale espagnole travaillent sous les ordres de Xabi Alonso. C’est le cas de Jude Bellingham et Endrick qui ont été buteurs ce mercredi lors d’un amical organisé face au Castilla (victoire 2 à 1). Les Merengues qui n’ont pas été sélectionnés, à l’image d’Aurélien Tchouameni (suspendu), vont à présent profiter de 4 jours de repos avant de retrouver Valdebebas et repartir pour plusieurs semaines de compétition, avec notamment un Clasico qui promet d’être explosif le 26 octobre.

La suite après cette publicité

Du côté de la direction, on ne chôme pas non plus. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu préparent déjà l’avenir. Ce mercredi, la presse madrilène remet d’ailleurs une pièce dans la machine concernant l’intérêt des Espagnols pour Adam Wharton, précieux talent de Crystal Palace chaudement recommandé par Jude Bellingham. Mais ce n’est pas le dossier qui agite les couloirs de Valdebebas en ce moment. En effet, c’est l’avenir de Vinicius Junior (25 ans) qui est au centre des débats et des préoccupations.

Le Real Madrid veut une offre XXL

Hier, Sport a révélé que le Real Madrid n’est pas fermé à un départ du Brésilien si jamais aucun accord n’est trouvé concernant une prolongation de contrat. Le média catalan a ajouté que les Merengues ont déjà trouvé le joueur ou plutôt le Galactique qui le remplacera si jamais il venait à s’en aller. C’est, en effet, Erling Haaland qui a les faveurs de Florentino Pérez. Une information confirmée par la Cadena SER qui assure que les Merengues rêvent de réunir Haaland, qui n’a jamais caché son admiration pour le Real Madrid et qui dispose de clauses avantageuses malgré son contrat jusqu’en 2034, et Mbappé.

La suite après cette publicité

Le Français, qui a enfin pris ses marques au poste de n°9, pourrait évoluer à ses côtés ou bien être repositionné sur l’aile gauche. Mais pour que cela arrive, il faudrait donc que Vini Jr, qui est sous contrat jusqu’en 2027, s’en aille. La Cadena SER a d’ailleurs précisé le concernant : « le Real Madrid envisageait une vente à l’Arabie saoudite qui pourrait réunir Mbappé et Haaland. La clause libératoire de Vini est d’un milliard d’euros, mais Madrid pourrait accepter une future vente pour environ 250 millions d’euros.» On connaît donc le prix minimum à payer pour l’international auriverde. Le Real Madrid ne bradera pas son joueur et s’attend à une grosse offre pour lui, notamment venant d’Arabie saoudite où son nom circule du côté d’Al-Hilal depuis des mois. Affaire à suivre…