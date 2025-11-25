Cristiano Ronaldo a un nouveau projet à Madrid

À 40 ans, Cristiano Ronaldo mène toujours de front une carrière de footballeur. Mais le Portugais est également un redoutable homme d’affaires. Ce mardi, Marca révèle qu’il a un nouveau projet à Madrid. Avec son associé Iñigo Onieva, qui est connu dans la société madrilène pour être propriétaire de restaurants haut de gamme et un entrepreneur dans le milieu de la nuit, il a décidé d’ouvrir un nouveau club à Madrid.

On ne parle pas de foot, mais d’un établissement de luxe réservé à une élite. Celui-ci portera le nom de Vega Members Club. La clientèle haut de gamme ne pourra pas utiliser de téléphones portables, ni prendre des photos ou des vidéos. Cet espace de 1000 mètres carrés, qui sera inspiré des appartements new-yorkais des années 50 pour la décoration, accueillera des hommes ou femmes d’affaires ou encore des footballeurs.