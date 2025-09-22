Menu Rechercher
OM - PSG : les deux équipes sont arrivées au Vélodrome

Par Valentin Feuillette - Josué Cassé
1 min.
L'Orange Vélodrome de l'OM @Maxppp
Sous les applaudissements et les sifflets mêlés des supporters massés autour du boulevard Michelet, les bus des deux équipes ont fini par se présenter au Vélodrome. Celui de l’Olympique de Marseille est arrivé le premier, escorté par un important dispositif policier, avant que le car du Paris Saint-Germain ne fasse son entrée quelques minutes plus tard. La foule, déjà dense à l’approche du coup d’envoi, a redoublé de chants et de fumigènes pour accueillir les joueurs.

Josué Cassé
Le car marseillais est bien arrivé au Vélodrome #OMPSG

Josué Cassé
Les Parisiens arrivent à leur tour dans l’enceinte phocéenne #OMPSG

À l’intérieur du stade, tout est désormais prêt pour le Classique. Les deux délégations ont rejoint leurs vestiaires respectifs dans un calme relatif tandis que, dehors, l’ambiance continue de monter. Ce ballet millimétré des arrivées marque le dernier temps fort avant l’échauffement, dans une atmosphère toujours plus électrique autour de l’enceinte marseillaise. Dans quelques minutes, les échauffements débuteront sur le pré.

