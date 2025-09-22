Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : le classement de la 25e à la 21e place

Par Matthieu Margueritte
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Suite du classement du Ballon d’Or. Après avoir révélé les noms des joueurs classés entre la 30e et la 26e place, FF nous a annoncé les identités des candidats installés entre le 25e et le 21e rang.

Vice-champion d’Europe avec l’Inter, Denzel Dumfries est 25e. Premier Parisien du classement, Fabian Ruiz est 24e. Le Merengue Jude Bellingham est 23e. Homme de l’ombre des Reds, Alexis Mac Allister est 22e, derrière l’avant-centre du BVB, Serhou Guirassy (21e).

Pub. le - MAJ le
