OM - PSG : les images de l’incroyable ambiance devant le Vélodrome

Par Valentin Feuillette - Josué Cassé
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
À moins de deux heures du coup d’envoi d’OM-PSG, le parvis du Vélodrome s’est transformé en véritable chaudron. Fumigènes, drapeaux, chants à pleins poumons : des milliers de supporters marseillais ont convergé vers le boulevard Michelet dans une atmosphère électrique. Notre correspondant sur place, Josué Cassé, a capté des scènes saisissantes, avec des marées de bleu et blanc, des chants improvisés et une ferveur qui monte en puissance à mesure que l’heure approche.

Josué Cassé
Les abords de l’Orange Vélodrome à 2h30 du coup d’envoi de ce Classique #OMPSG

@footmercato
Voir sur X
Josué Cassé
Les supporters marseillais sont déchaînés à moins de 3h du coup d’envoi 🤯🔥 #OMPSG

@footmercato
Voir sur X

Tambours, chants repris en chœur et slogans anti-parisiens donnent le ton : le Classsique se joue aussi en dehors du terrain. Malgré le dispositif policier renforcé et des consignes strictes de sécurité, l’ambiance est restée festive mais intense, preuve que cette affiche reste un rendez-vous à part. Le Vélodrome promet d’être incandescent au moment du coup d’envoi.

