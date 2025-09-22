OM - PSG : les images de l’incroyable ambiance devant le Vélodrome

À moins de deux heures du coup d’envoi d’OM-PSG, le parvis du Vélodrome s’est transformé en véritable chaudron. Fumigènes, drapeaux, chants à pleins poumons : des milliers de supporters marseillais ont convergé vers le boulevard Michelet dans une atmosphère électrique. Notre correspondant sur place, Josué Cassé, a capté des scènes saisissantes, avec des marées de bleu et blanc, des chants improvisés et une ferveur qui monte en puissance à mesure que l’heure approche.

Tambours, chants repris en chœur et slogans anti-parisiens donnent le ton : le Classsique se joue aussi en dehors du terrain. Malgré le dispositif policier renforcé et des consignes strictes de sécurité, l’ambiance est restée festive mais intense, preuve que cette affiche reste un rendez-vous à part. Le Vélodrome promet d’être incandescent au moment du coup d’envoi.

