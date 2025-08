LOSC : le coup de gueule de Bruno Genesio sur le mercato

A la sortie de la victoire du LOSC contre Venise 3-0 avec un doublé de Giroud, on aurait pu penser que Bruno Genesio aurait eu le sourire. Il s’est passé tout l’inverse. Interrogé sur le mercato de club et des dossiers chauds comme celui de Lucas Chevalier, pisté par le PSG, le technicien lillois a élevé la voix. Il est très inquiet par la tournure des événements et pointe du doigt la responsabilité de la direction, alors que le championnat reprend ses droits dans dix jours.

«Lucas (Chevalier) est professionnel, il veut tout donner pour le LOSC jusqu’au dernier moment s’il doit y avoir un dernier moment. Il n’y a pas que son cas qui m’inquiète… Il y en a beaucoup. Le côté gauche ? Il y en a beaucoup. Bientôt un nouveau latéral gauche ? J’espère, mais ce n’est pas moi qui peux répondre à cette question…», a-t-il lâché un brin dépité. Olivier Létang, le président du LOSC, est directement visé par cette sortie médiatique.