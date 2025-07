Liverpool améliore son offre pour Konaté

Quand le Real Madrid s’attaque à l’un de vos joueurs en fin de contrat dans un an, il y a de quoi trembler. D’autant que la Casa Blanca s’est fait une spécialité d’attendre les fins de bail pour récupérer des joueurs de classe mondiale, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé et plus récemment avec Trent Alexander-Arnold. Liverpool a donc expérimenté la chose et veut éviter que pareille mésaventure se produise avec son défenseur français Ibrahima Konaté.

En fin de contrat en 2026, l’international tricolore de 26 ans n’a jusqu’à présent pas donné suite aux tentatives des Reds pour une prolongation de contrat. Et le Real Madrid est une destination qui l’inspire. Toutefois, selon nos informations, Liverpool n’a pas baissé les bras et a envoyé une nouvelle offre de prolongation. Une offre à la hausse bien évidemment. De quoi faire réfléchir Konaté ?