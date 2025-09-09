Équipe de France : l’énorme coup de gueule de Didier Deschamps contre les sifflets envers Adrien Rabiot

Il fallait s’y attendre. Adrien Rabiot effectuait son retour au Parc des Princes pour la première fois depuis le fameux PSG-OM du début de l’année. Les supporters parisiens avaient eu recours à des banderoles injurieuses envers le milieu de terrain, capitaine ce soir-là désigné par Roberto De Zerbi, mais aussi sa mère, Véronioque Rabiot. Certes ce soir, l’ancien marseillais évoluait sous le maillot des Bleus, mais pour le public, ça ne change pas grand-chose.

Déjà à l’évocation de son nom lors de la présentation des équipes, Rabiot a été copieusement sifflé par le public. Ce fut pire lors de son entrée en jeu et sur chaque ballon touché lors de ce France-Islande (2-1). Remplaçant de Marcus Thuram, sorti suite au rouge reçu par Tchouaméni, pour les 20 dernières minutes, le joueur de 30 ans a été la cible du public, jusqu’à cette dernière intervention précieuse. À dix contre onze, les Bleus étaient dans le dur.

Deschamps : «c’est inacceptable»

Didier Deschamps n’a pas manqué de réagir à ces sifflets une fois la victoire acquise, et il n’a pas du tout apprécié. «C’est inacceptable, lâche d’emblée le sélectionneur au micro de TF1. C’est le joueur de l’équipe de France qui porte ce maillot. Sa vie en club ça ne me regarde pas, même si Adri est suffisamment solide. Il les a un peu retournés sur le dernier tacle de récupération.» Il estime que ça n’a aucun sens de prendre à partie un joueur membre des Bleus, peu importe son club.

«Ça n’a pas lieu d’être. Si je dois tenir dans mes critères de qui joue où, chez quel adversaire, qu’on soit au Parc ou ailleurs, se désespère-t-il. Même si c’est une minorité (de supporters), aucun joueur ne devrait subir ça. C’est un joueur de l’équipe de France. Il est Français, comme tous les joueurs*» conclut le patron des Bleus. Ce genre de comportement est déjà arrivé avec d’autres joueurs et dans d’autres stades en France. Ça ne changera sans doute pas grand-chose, mais le message est passé.