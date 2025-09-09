Eliminatoires CM - Europe
EdF : Adrien Rabiot hué par tout le Parc des Princes
L’équipe de France a réussi à renverser la situation face à l’Islande et mène désormais 2 buts à 1 après un but de Bradley Barcola. Mais les Bleus vont devoir terminer cette rencontre en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Aurélien Tchouameni suite à un tacle non maitrisé sur Jón Dagur Þorsteinsson.
Un événement qui a forcé Didier Deschamps à modifier ses plans. Marcus Thuram a été choisi pour céder sa place à Adrien Rabiot. Mais quand l’ancien Parisien et Marseillais a fait son entrée sur la pelouse du Parc des Princes, il a été hué par tout le public parisien. Idem à chaque fois qu’il touchait le ballon. La rancune est tenace.
