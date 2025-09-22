Menu Rechercher
Commenter 10
Officiel Ligue 1

Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique remporte logiquement le Trophée Cruyff

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp

Au cours de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a été sacré vainqueur du Trophée Johan Cruyff masculin. Le coach espagnol devance Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (FC Barcelone), Enzo Maresca (Chelsea) et Arne Slot (Liverpool).

La suite après cette publicité
Ballon d'Or
Luis Enrique from @PSG_inside is the men's Johan Cruyff Trophy winner!

#ballondor
Voir sur X

Cette récompense vient couronner une saison historique pour Luis Enrique et le PSG, qui a remporté cinq trophées en un an, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Sous sa direction, l’équipe a brillé tant sur la scène nationale qu’européenne, enchaînant succès en Ligue 1, Coupes nationales et compétitions continentales, confirmant l’entraîneur espagnol comme l’un des meilleurs tacticiens du monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier