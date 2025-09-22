Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique remporte logiquement le Trophée Cruyff
Au cours de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a été sacré vainqueur du Trophée Johan Cruyff masculin. Le coach espagnol devance Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (FC Barcelone), Enzo Maresca (Chelsea) et Arne Slot (Liverpool).
Cette récompense vient couronner une saison historique pour Luis Enrique et le PSG, qui a remporté cinq trophées en un an, dont la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Sous sa direction, l’équipe a brillé tant sur la scène nationale qu’européenne, enchaînant succès en Ligue 1, Coupes nationales et compétitions continentales, confirmant l’entraîneur espagnol comme l’un des meilleurs tacticiens du monde.
