Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé entre dans un cercle très fermé

Avec son sacre lundi au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé est entré dans un cercle très fermé. L’ailier français du PSG est seulement le quatrième joueur à avoir évolué en Ligue 1 l’année de son Ballon d’Or. Avant lui, seuls Jean-Pierre Papin (OM, 1991), George Weah (PSG, 1995) et Lionel Messi (PSG, 2023) avaient offert ce prestige au championnat français.

Ce triomphe rappelle combien le natif d’Evreux est rare qu’un joueur actif en Ligue 1 décroche la plus haute distinction individuelle. Si la France compte six lauréats pour un total de huit Ballons d’Or, la plupart ont été récompensés alors qu’ils jouaient à l’étranger. Le succès de Dembélé met ainsi en lumière le niveau retrouvé de la Ligue 1 et du PSG sur la scène internationale.