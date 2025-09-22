Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : le tweet de Kimpembe pour féliciter Ousmane Dembélé

Par Valentin Feuillette
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp

Presnel Kimpembe, récemment transféré au Qatar SC, a réagi avec enthousiasme à la consécration d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025. Sur X (ex-Twitter), l’ancien défenseur du PSG a posté : « Eh Ousmaaaaane ballon d’Or ! », un message plein d’émotion et de complicité.

Le champion du monde 2018 entretient depuis plusieurs années une amitié avec l’ailier français, qu’il a côtoyé en équipe de France et au PSG. Son tweet illustre le soutien et la fierté de l’ensemble des Bleus pour Dembélé, récompensé après une saison exceptionnelle.

Pub. le - MAJ le
