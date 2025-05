Le classement final des top buteurs européens de la saison 2024/2025

Ce lundi, c’est déjà le 32e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et le vainqueur de cette édition se nomme Viktor Gyökeres. Si sa saison est terminée depuis une semaine, le Suédois comptabilise 39 buts en 33 matches.

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé en deuxième position. L’attaquant français a terminé en beauté avec un doublé inscrit contre la Real Sociedad (2-0). Ainsi, ces deux nouveaux pions lui permettent de compter désormais le solide bilan de 31 buts en 34 matches. Le podium est complété par Mohamed Salah qui s’est illustré face à Crystal Palace (1-1). Avec cette nouvelle réalisation, il affiche pas moins de 29 buts en 38 matches.

Robert Lewandowski au pied du podium

En quatrième position, Robert Lewandowski maintient le rythme grâce à ses 27 buts en 34 matches. Le Polonais a assuré hier avec un doublé contre Bilbao (2-0) afin de finir en beauté. Il devance de peu Sem Steijn buteur contre NEC Nimègue jeudi (3-2) et surtout hier avec un doublé malgré la défaite contre l’AZ Alkmaar (3-2). Le milieu offensif néerlandais affiche 27 buts en 35 matches. C’est mieux qu’Harry Kane qui a terminé sa saison à la sixième place avec 26 réalisations en 31 rencontres.

Septième avec 25 buts en 29 matches, Victor Osimhen suit juste derrière. Le Nigérian n’a pas marqué samedi malgré un succès 2-0 de Galatasaray contre Göztepe. Mateo Retegui arrive huitième avec 25 buts en 36 matches. Il est resté muet hier contre Parme lors de la défaite 3-2 de l’Atalanta. C’est mieux que Mika Biereth qui termine neuvième avec 24 buts en 32 matches. Enfin, Alexander Isak qui est resté muet contre Everton lors de la défaite 1-0 arrive dixième avec 23 buts en 34 matches.

Erling Haaland (Manchester City) et Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City) prennent respectivement la onzième et douzième place avec 22 buts. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Toluwalase Arokodare (Genk), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) et Ante Budimir (Osasuna) suivent avec 21 réalisations. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Chris Wood (Nottingham Forest) et Bryan Mbeumo (Brentford) arrivent juste derrière avec 20 buts.

Le classement des tops buteurs européens

Viktor Gyökeres (26 ans/Sporting CP/Suède) - 39 buts en 33 matches (2804 minutes disputées) Kylian Mbappé (26 ans/Real Madrid/France) - 31 buts en 34 matches (2917 minutes disputées) Mohamed Salah (32 ans/Liverpool/Égypte) - 29 buts en 38 matches (3380 minutes disputées) Robert Lewandowski (36 ans/FC Barcelone/Pologne) - 27 buts en 34 matches (2682 minutes disputées) Sem Steijn (23 ans/Twente/Pays-Bas) - 27 buts en 35 matches (2982 minutes disputées) Harry Kane (31 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 26 buts en 31 matches (2391 minutes disputées) Victor Osimhen (26 ans/Galatasaray/Nigéria) - 25 buts en 29 matches (2236 minutes disputées) Mateo Retegui (26 ans/Atalanta/Italie) - 25 buts en 36 matches (2404 minutes disputées) Mika Biereth (22 ans/Sturm Graz et AS Monaco/Danemark) - 24 buts en 32 matches (2437 minutes disputées) Alexander Isak (25 ans/Newcastle/Suède) - 23 buts en 34 matches (2774 minutes disputées)

Le classement des éditions précédentes

Le classement de 2024 : vainqueur Harry Kane (36 buts)

Le classement de 2023 : vainqueur Erling Haaland (36 buts)

Le classement de 2022 : vainqueur Robert Lewandowski (35 buts)

Le classement de 2021 : vainqueur Robert Lewandowski (41 buts)

Le classement de 2020 : vainqueur Ciro Immobile (36 buts)

Le classement de 2019 : vainqueur Lionel Messi (36 buts)

Le classement de 2018 : vainqueur Jonas (34 buts)

Le classement de 2017 : vainqueur Lionel Messi (37 buts)

Le classement de 2016 : vainqueur Luis Suarez (40 buts)

Le classement de 2015 : vainqueur Cristiano Ronaldo (48 buts)

Le classement de 2014 : vainqueur Cristiano Ronaldo (31 buts)

Le classement de 2013 : vainqueur Lionel Messi (46 buts)

Le classement de 2012 : vainqueur Lionel Messi (50 buts)

Le classement de 2011 : vainqueur Cristiano Ronaldo (40 buts)

Le classement de 2010 : vainqueur Luis Suarez (35 buts)

Le classement de 2009 : vainqueur Diego Forlan (32 buts)

Le classement de 2008 : vainqueur Klaas-Jan Huntelaar (34 buts)

Nombre de victoires