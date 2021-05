Qui dit fin de saison, dit bilan. Et au classement des top buteurs européens de l'exercice 2020/21, c'est Robert Lewandowski qui termine en tête. Meilleur buteur de Bundesliga avec 41 réalisations, le dernier en date ce week-end contre Augsbourg (5-2), le Polonais du Bayern Munich est entré dans l'histoire en effaçant des tablettes le record de Gerd Müller, qui datait de 1971/72.

Derrière le natif de Varsovie, Paul Onuachu aura réalisé lui aussi une énorme saison. Le Nigérian a ainsi trouvé le chemin des filets à 33 reprises en Jupiler Pro League, saison régulière et play-offs confondus. La régularité monstre du Super Eagle (11 sélections, 3 réalisations) lui permettra peut-être d'aller voir encore un peu plus haut cet été. Lionel Messi, en vacances ce week-end, complète le podium avec un excellent ratio de 30 buts en 35 matches.

Mbappé phare dans la nuit

Resté sur le banc contre Bologne (1-4), Cristiano Ronaldo échoue à la quatrième place. Le Portugais se consolera avec le titre de meilleur buteur de Serie A (29 pions) et une qualification sur le fil en Ligue des Champions avec la Juventus. Son compatriote André Silva, très performant avec l'Eintracht Francfort (28 réalisations), s'offre quant à lui une belle 5e place. Mentions spéciales à Patson Daka (Salzbourg) et Erling Haaland (Dortmund), auteurs de 27 buts en 28 rencontres dans leurs championnats respectifs.

Kylian Mbappé, meilleur artificier de Ligue 1 avec 27 réalisations sous le maillot du Paris SG, la dernière en date dimanche à Brest (0-2), termine à la 8e place et seul représentant du football français dans ce top 10. À noter la 10e position de Romelu Lukaku, brillant avec l'Inter toute la saison et auteur de son 24 but ce week-end contre l'Udinese (5-1). Harry Kane (Tottenham), Gerard Moreno (Villarreal), Karim Benzema (Real Madrid) et Pedro Gonçalves (Sporting CP) terminent, avec 23 réalisations, aux portes de ce top 10.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 41 buts en 29 matches (2463 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigeria/Genk) - 33 buts en 38 matches (2989 minutes)

3) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 30 buts en 35 matches (3022 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 29 buts en 33 matches (2803 minutes)

5) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 28 buts en 32 matches (2773 minutes)

6) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 27 buts en 28 matches (1954 minutes)

7) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 27 buts en 28 matches (2410 minutes)

8) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 27 buts en 31 matches (2387 minutes)

9) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 26 buts en 30 matches (2591 minutes)

10) Romelu Lukaku (28 ans/Belgique/Inter) - 24 buts en 36 matches (2888 minutes)