Comme chaque lundi, le classement des top buteurs européens se met à jour avec ce 33e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Si la majorité des championnats a officiellement rendu son verdict, à noter qu’il reste encore une journée en Turquie où Galatasaray est d’ores et déjà champion. Premier du classement depuis de longues semaines, Erling Haaland devrait donc, sauf incroyable retournement de situation, terminer à la première place de ce classement européen.

Vainqueur de la FA Cup après la victoire (2-1) de Manchester City contre le rival mancunien, ce week-end, l’attaquant norvégien totalise 36 buts en 35 matches et ne peut désormais être rattrapé que par Enner Valencia, troisième de ce top buteurs. Muet lors du lourd revers (0-3) concédé par les siens face à la bande Mauro Icardi, l’Equatorien de 33 ans compte 29 buts en 31 matches. Juste devant lui, Harry Kane, auteur d’un doublé contre Leeds la semaine passée, conserve sa deuxième place avec 30 buts en 38 rencontres. Au pied du podium, la Ligue 1 s’illustre avec ses deux goleadors.

Meilleur buteur du championnat de France et une nouvelle fois décisif malgré la défaite (2-3) contre Clermont, Kylian Mbappé termine ainsi à la quatrième place avec 29 buts en 34 matches. Le Bondynois devance Alexandre Lacazette, muet face à l’OGC Nice (1-3) et auteur de 27 buts en 35 matches. Grâce à un nombre de rencontres moins important, l’ancien avant-centre d’Arsenal se positionne juste devant Kyogo Furuhashi, fort de 27 buts en 36 matches avec le Celtic Glasgow. Pour la suite du classement, à noter la très belle entrée d’Hugo Cuypers dans le top 10. Auteur d’un triplé avec La Gantoise lors du succès (3-1) face au Standard de Liège, le Belge de 26 ans est désormais septième.

Avec 27 buts en 39 matches, le natif de Liège, passé par l’AC Ajaccio dépasse ainsi Victor Osimhen, une nouvelle fois buteur avec le Napoli contre la Sampdoria (2-0). À la tête de 26 réalisations en 32 matches, le Nigérian conclut cette saison 2022-2023 en huitième position, juste devant Kevin Van Veen, auteur de 25 buts en 38 matches, et Artem Dovbyk, décisif à 24 reprises en 29 sorties. Si la Süper Lig et l’Eredivisie ont encore quelques matches à disputer au cours de la semaine, ce classement ne devrait plus bouger, excepté si Enner Valencia brille lors de son dernier match avec Fenerbahçe ou que Mauro Icardi (Galatasaray, 21 buts), Mbaye DIAGNE (Karagümrük, 21 buts) et Fabio BORINI (Karagümrük, 20 buts) réalisent une performance exceptionnelle avec leurs clubs respectifs. Affaire(s) à suivre…

Le classement des tops buteurs européens