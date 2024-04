PSG : le gros coup de pression de Nasser Al-Khelaifi sur la formation

Depuis le début de l’ère qatarie au PSG, un sujet revient régulièrement sur la table : celui de la formation parisienne. Avec l’un des, si ce n’est le plus gros vivier, du monde en Île-de-France, le club de la capitale a du mal à se reposer de manière durable sur ses jeunes joueurs du centre et préfère plutôt recruter des joueurs qui n’offrent pas toujours plus de garantis que certains déjà au club. Pour autant, le nombre de très bons joueurs formés au club et non conservés (et qui ont explosé ailleurs) ne se compte même plus.

Mais le PSG cherche désormais à corriger cela. Consciente de l’incapacité à lancer des jeunes et à les développer, la direction parisienne avait essayé de laisser plus de place aux Titis. Le cas de Warren Zaïre-Emery l’a bien illustré avec cette volonté de rapidement lui faire confiance et l’installer dans le groupe puis dans le onze parisien (même si son impressionnant potentiel l’a aidé à faire sa place). Avec l’arrivée de Luis Enrique, le projet "jeunes" du PSG a connu un nouveau tournant puisque le coach espagnol est réputé pour leur faire confiance et leur donner du temps de jeu.

Nasser Al-Khelaifi ne veut plus rater un seul talent

Cette saison, les supporters parisiens ont donc pu découvrir des joueurs comme Yoram Zague, Senny Mayulu ou encore Ethan Mbappé, petit frère de Kylian. L’ancien coach du Barça semble accorder beaucoup de crédit à la formation parisienne. Récemment, il avait notamment assisté au match entre les U19 et Dunkerque (11-0 avec un triplé d’Ethan Mbappé et doublé de Mayulu) et cela plaît beaucoup à son président Nasser Al-Khelaifi. En effet, selon les informations de L’Équipe, le président parisien estime que cela est très important pour pouvoir attirer d’autres jeunes et conserver les meilleurs éléments du centre. Justement, les responsables du centre doivent rendre des comptes régulièrement à NAK sur leur travail et surtout leurs échecs.

Selon les indiscrétions du quotidien français, Nasser Al-Khelaifi n’aurait pas du tout apprécié le fait qu’un joueur comme Mathys Tel, aujourd’hui au Bayern Munich et considéré comme l’un des plus grands talents français, échappe au PSG alors qu’il évoluait du côté de Montrouge dans le 92. Ce dernier avait finalement été repéré par Rennes. Une anomalie pour le président parisien qui souhaite faire de Paris, le club formateur numéro un du pays. Nasser Al-Khelaifi a aussi exprimé son regret dans le dossier Christopher Nkunku. Il estime qu’il aurait fallu tout faire pour le conserver et lui donner une place de choix dans l’effectif parisien. Le président du PSG semble donc vouloir changer son projet avec les jeunes au PSG et il peut compter sur la capacité de Luis Enrique à faire éclore des pépites rapidement.