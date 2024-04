L’agent de Ben White répond aux critiques envers son joueur

Auteur d’une saison pleine avec Arsenal, Ben White semble être un choix légitime pour figurer dans le groupe de Gareth Southgate avec l’Angleterre pour le prochain Euro en Allemagne. Cependant, le défenseur de 26 ans a décliné les invitations aux derniers rassemblements. Bien qu’il ait été présent lors de la Coupe du Monde au Qatar, le joueur d’Arsenal a décidé de ne plus revenir avec les Three Lions suite à une remarque désobligeante de l’adjoint de Gareth Southgate, Steve Holland. Cette décision a suscité incompréhension et critiques, notamment de la part de l’ancien entraîneur de Tottenham, Harry Redknapp (2008-2012), qui a qualifié le choix de Ben White de «dégoûtant». Son agent a souhaité réagir à ces commentaires.

« Personne ne sait ce qui se passe réellement dans la vie, donc je crois vraiment que les gens devraient réfléchir avant de porter un jugement ou de critiquer ces sportifs d’élite en public. Ben a fait preuve d’une robustesse et d’une force incroyables tout au long de cette période difficile en dehors du terrain, a bloqué tout le bruit et a incroyablement bien performé sur le terrain, dans une situation où beaucoup d’autres auraient pu et se seraient flétris. Je suppose que le message principal est d’être gentil avec les gens, car vous n’avez pas tous les faits, ce que, dans le cas de Ben, ni Ben ni moi ne souhaitons exprimer publiquement, et nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie personnelle des gens, alors encore une fois, soyez gentil » a déclaré Alexander Levack, son agent, dans un post Linkedin.