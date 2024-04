AS Rome : Daniele De Rossi est furieux

La Roma est allée la chercher cette victoire durant la 32e journée de Serie A. La Louve s’en est remise à un but de Cristante dans l’ultime minute du temps additionnel pour l’emporter sur le fil 2-1 sur la pelouse de l’Udinese, dans une rencontre qui avait été en grande partie disputée avant son arrêt suite au malaise d’Evan Ndicka. Le club de la capitale reste 5e et garde ses distances avec son plus proche poursuivant, l’Atalanta, pour être virtuellement qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré cette performance, Daniele De Rossi a eu du mal à cacher sa colère après la rencontre. Le coach à qui tout réussit depuis son arrivée sur le banc a pesté contre le calendrier. Alors que son équipe doit jouer la demi-finale de la Ligue Europa contre le Bayer jeudi prochain, la ligue italienne lui a refusé d’avancer la rencontre en championnat prévue contre Naples.

«Nous avons des matches difficiles et nous avons senti que nous avions le devoir et le droit de demander de l’aide pour le match contre Leverkusen. Et on nous l’a refusée, ce qui nous a passablement énervés. On va jouer le champion de Bundesliga, invaincu, avec un jour de repos en moins. Je pense que c’est un précédent unique en Italie qu’une équipe ne soit pas aidée en ce sens», déplore l’ancien milieu de terrain. «Peut-être que cela a réveillé quelque chose en nous, et le karma revient parfois avec des cadeaux juteux.» En France par exemple, la LFP n’a pas hésité à modifier le calendrier pour permettre aux équipes encore qualifiées en Europe d’avoir une plus grande marge de repos.