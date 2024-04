Serie A : l’AS Roma domine l’Udinese au terme d’un scénario inédit

Ce jeudi 25 avril, à 20h00, le match entre l’Udinese et l’AS Roma n’a duré qu’une vingtaine de minutes. Cette rencontre a, en effet, repris au moment où elle s’était arrêtée le dimanche 14 avril dernier, sur le score de 1-1. Pour rappel, ce jour-là, le défenseur des Romains, Evan Ndicka, s’était effondré au sol en se tenant le cœur avant que le staff médical ainsi que les secours arrivent à sa hauteur avec un défibrillateur.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Rome 58 33 20 17 7 9 59 39 17 Udinese 28 33 -19 4 16 13 31 50

Si cet épisode avait alors causé l’arrêt de la rencontre, cette dernière a finalement repris à la 72e minute. Finalement, les visiteurs l’ont emporté 2 buts à 1 grâce à une réalisation de Bryan Cristante dans le temps additionnel (1-2, 90+5e). Un but qui permet à l’AS Roma de conforter sa cinquième place. De son côté, l’Udinese reste 17e et toujours en danger dans la course au maintien.