Arne Slot confirme pour Liverpool

Ça se précise pour Arne Slot du côté de Liverpool. Après avoir évoqué un éventuel départ avec ses joueurs, l’entraîneur du Feyenoord en Eredivisie a accordé une interview à ESPN ce jeudi soir. Le coach néerlandais a été très explicite dans ses déclarations, confirmant son désir de rejoindre les Reds à la fin de la saison. Il se dit même très confiant.

La suite après cette publicité

« Je crois que Feyenoord me laissera rejoindre Liverpool, car ce serait un grand pas pour moi. Il y a des négociations en cours entre les clubs, j’attends ici… Je suis heureux à Feyenoord mais Liverpool serait une opportunité fantastique pour moi. Les clubs doivent faire leur travail, et j’attends. Cela sera beaucoup plus clair dans les prochains jours » a-t-il déclaré au micro d’ESPN. Actuellement sous contrat jusqu’en 2026 avec le club néerlandais, Liverpool devra, selon le même média, répondre aux exigences de transfert du Feyenoord, qui seraient supérieures à 10 millions d’euros.