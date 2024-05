Premier League : Liverpool contrarie Tottenham dans la course à la Ligue des Champions

Un choc entre deux équipes à la peine qui aura tenu toutes ses promesses ! Dans le cadre de la 36e journée de Premier League, Liverpool et Tottenham fermaient le bal, ce dimanche. Après avoir lâché prise dans la course au titre en raison de ses dernières contre-performances et n’ayant plus grand-chose à espérer compte tenu des victoires couplées de Manchester City et d’Arsenal la veille, le club de la Mersey entendait néanmoins retrouver des couleurs en renouant avec les trois points pour l’avant-dernière de Jürgen Klopp à Anfield. Même son de cloche du côté de Tottenham, déterminé à rompre avec sa spirale négative (trois défaites consécutives en championnat) et à profiter du faux pas d’Aston Villa, battu un peu plus tôt par Brighton, pour réduire l’écart avec le top 4. Dans un début de match animé, Liverpool ne tardait pas à s’illustrer aux avant-postes.

Sur la première incursion franche des Reds dans le camp adverse, Salah était décalé sur l’aile droite et adressait un centre de l’extérieur du gauche qui effleurait la transversale de Vicario (8e). Agressif et disponible sur le front de l’attaque liverpuldienne, l’Egyptien se distinguait à nouveau par une frappe à bout portant détournée par Vicario avant que Romero ne fasse barrage à Elliott en repoussant sur sa ligne (9e). Avec de l’envie et de l’abnégation, Salah validait enfin la domination et son entame de partie séduisante en reprenant victorieusement un centre de Gakpo de la tête pour transpercer Vicario (1-0, 16e). Dans l’œil du cyclone depuis son altercation avec Klopp, le joueur de 32 ans répondait de la meilleure manière à ses détracteurs en ouvrant le score face à une équipe de Tottenham puni pour ses largesses défensives.

Le réveil des Spurs était trop tardif !

Etouffés par le pressing adverse, les Spurs peinaient à trouver des solutions pour exister offensivement et demeuraient sous le joug des Reds, toujours aussi insistants sur un côté droit pratiquement laissé à l’abandon par les hommes de Postecoglou. À ce titre, il fallait un retour salvateur d’Emerson pour enlever une nouvelle opportunité franche à Salah (33e). Absents des débats, Tottenham s’illustrait par une maladresse technique criante dans la relance, dont Salah et consorts prenaient un malin plaisir à exploiter. Ainsi, Liverpool réalisait le break avant le repos au terme d’une action rondement menée et conclue par Robertson, à l’affût sur un ballon relâché par Vicario (2-0, 45e+2). Aux abois défensivement, les Lilywhites pouvaient s’estimer chanceux de regagner les vestiaires qu’avec seulement deux buts de retard compte tenu de la prestation offensive livrée par les Reds au cours du premier acte. Si Tottenham manquait l’opportunité de relancer la partie en début de seconde période sur un contre très mal négocié, Liverpool enfonçait le clou par l’intermédiaire de Gakpo.

Classement Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Liverpool 78 36 43 23 9 4 81 38 5 Tottenham 60 35 11 18 6 11 69 58

Pris de vitesse, Emerson ouvrait la voie à Elliott qui centrait fort en direction du second poteau. Bien placé, le Néerlandais prenait le meilleur dans les airs sur Romero pour placer une tête imparable pour Vicario (3-0, 50e). Avec confiance et assurance, Liverpool déroulait sans être inquiété par une formation londonienne inexistante et apathique. Surclassé, Tottenham s’inclinait une quatrième fois dans cette partie. Inspiré aux abords de la surface londonienne, Elliott effaçait Bentancur avant d’armer une lourde frappe qui terminait sa course dans la lucarne de Vicario (4-0, 59e). Considérant avoir fait le plus dur, Liverpool lâchait progressivement du lest et voyait Tottenham réduire le score par Richarlison qui mystifiait Alisson à bout portant (4-1, 42e). Le moral quelque peu retrouvé, Tottenham profitait de la passivité défensive de Liverpool pour emballer la fin de rencontre grâce à Son, buteur pour la 17e fois de la saison en Premier League (4-2, 77e). Revenu de nulle part, Tottenham poussait pour combler son retard. Auteur d’une entrée fracassante, Richarlison était mis en échec par Alisson, vigilant dans ses six mètres (87e). Malgré un léger trou d’air dans le dernier quart d’heure, Liverpool a tenu bon pour renouer avec la victoire. Défait pour la quatrième fois consécutive, Tottenham doit vraisemblablement tirer un trait sur la Ligue des Champions.